El Nino geliyor! Türkiye'de de çok etkili olacak! Bunaltıcı sıcaklar kapıda

Kuraklık, sel, aşırı sıcaklar ve hava olaylarında büyük değişiklikler... Bilim insanları, sıcak su anomalilerinin güçlenmesinin 2026’da daha sıcak bir atmosfer ve iklim dalgalanmalarına zemin hazırlayacağını öngörüyor. El Nino'dan Türkiye de ciddi etkilenecek.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF) tarafından açıklanan iklim modelleri, bu yılın sonlarına doğru Pasifik Okyanusu’nda sıradışı güçlü bir El Niño gelişebileceğini gösteriyor.

Ekvatoral bölgede batıdan doğuya doğru güçlenen sıcak su hareketleri, normal ticaret İhtiyacın olan rüzgârlarının zayıfladığı ve okyanus yüzeyinin alışılmışın üzerinde ısındığı bir döngüyü tetikliyor.

Bu tür “süper” olaylar her 10–15 yılda bir görülüyor ve önceki güçlü El Niño dönemlerinde küresel sıcaklık rekorlarının kırıldığı biliniyor.

The Washington Post'un haberine göre El Niño, küresel hava düzenini önemli ölçüde değiştirebiliyor: Güney Amerika’da aşırı yağış ve sel riskini artırırken, Avustralya, Endonezya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde kuraklığı derinleştirebilir.

ABD’de ise batı kesimlerinde daha sıcak ve kurak yazlar, güneydoğuda ise kış yağışlarının artması gibi etkiler görülebilir. Ayrıca bu tür güçlü olaylar, tropikal siklon aktivitesini ve iklim sisteminin genel dengesini de etkileyerek küresel sıcaklıkların daha da yükselmesine neden olabilir.

