El Clasico'da sahada futbol sokakta arbede
El Clasico'da stadyum dışında toplanan bağımsızlık yanlısı gruplara polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında güvenlik nedeniyle ertelenen maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takımda puanını 36'ya çıkarırken, Barcelona averajla liderliğini korudu.
El Clasico istatistiklerinde ise Barcelona 96, Real Madrid 95 galibiyette kalıp, berabere biten maç sayısı 52'ye çıktı. Nou Camp Stadı'ndaki karşılaşmayı 93 bin 426 biletli seyircinin izlediği açıklandı.
3 binden fazla güvenlik görevlisi görevlendirildi: Diğer yandan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların maçı bloke etme çağrısından dolayı 3 binden fazla güvenlik görevlisi stadyum içinde ve dışında görevlendirildi.
Karton yüz maskeleriyle girişe müsaade etmedi: Stat girişlerinde taraftarların üzerini arayan polis, bağımsızlık yanlısı grupların protesto amaçlı bastırdıkları, futbolcu Lionel Messi figürlü karton yüz maskeleriyle girişe müsaade etmedi.