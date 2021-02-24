Ekvador'da 3 cezaevinde isyan! Mahkumlar birbirlerini kesti en az 67 ölü var
EKVADOR'da çıkan isyanda kan aktı. Üç ayrı kentteki cezaevinde mahkumlar birbirlerini kesti. Sosyal medyaya düşen görüntüler kan dondurdu. Bazı mahkumlar, rakiplerinin kopmuş kafalarıyla poz verdi.
Dünyanın gözü, Ekvador'daki kanlı isyana çevrildi. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, üç ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktı. İsyanlarda polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi. Ölü sayısının artacağından endişe ediliyordu ve korkulan oldu.
Ölen mahkumların sayısının 67'ye yükseldiği duyuruldu. Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmaları bastırmak için çok sayıda güvenlik gücü olay yerlerine intikal etti ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştı.
Üst üste cesetler: Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edildi. Kanlı katliamdan yayınlanan görüntüler, birkaç mahkumun rakiplerinin kopmuş kafalarıyla poz verirken gösteriyor. Bazı fotoğraflarda ise birkaç ölü mahkumun üst üste yattığı görülüyor.
Bir tutuklu tarafından kaydedilen korkunç görüntülerde ise, bir mahkumun başka bir mahkumu kasap bıçağıyla defalarca bıçakladığı korkunç anları gözler önüne serdi. Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, cezaevi önünde bekleyen gözü yaşlı mahkum yakınlarının fotoğraflarını dünyaya servis etti.