Ekvador'da 3 cezaevinde isyan! Mahkumlar birbirlerini kesti en az 67 ölü var

Bir tutuklu tarafından kaydedilen korkunç görüntülerde ise, bir mahkumun başka bir mahkumu kasap bıçağıyla defalarca bıçakladığı korkunç anları gözler önüne serdi. Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, cezaevi önünde bekleyen gözü yaşlı mahkum yakınlarının fotoğraflarını dünyaya servis etti.