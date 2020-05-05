Eksik diş zararlı mı sağlam dişleri etkiliyor!
Ağzında eksik dişi olanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor! Eksik dişler hem vücuda hem de diğer dişlere zarar veriyor.
Peki eksik dişin zararları neler? Tüm merek edilenleri Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Utku Üretürk'ten öğrendik. İşte eksik dişin yol açtığı olumuzluklar...
Çiğneme fonksiyonlarının azalmasına yol açıyor
Eksik diş bölgesinde komşu dişlerin devrilmesine, karşıt dişlerin eksik diş bölgesine uzamasına ve dolayısıyla çiğneme fonksiyonunun azalmasına neden olmaktadır.
Sağlam dişleri kaybetme riski artıyor
Devrilen ya da uzayan dişlerde temizlik ve bakım zorlaşacağı için çürük, hassasiyet, diş eti iltihabı nedeniyle ağrı ve diğer dişleri kaybetme riski de artmaktadır.
Çene eklemlerinde kilitlenmeler oluşabilir
Eksik dişler nedeniyle alışılmış çiğneme düzeni de değişir. Sağlıklı bir çiğneme çift taraflı olurken tek taraflı çiğneme ile çene eklemlerinde ağrı, ses, kilitlenmeler oluşabilir.