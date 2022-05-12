Ekrem İmamoğlu'nun yalanını Özlem Gürses ifşa etti! "İmamoğlu bana 'Gezi masrafları İBB bütçesinden" dedi"

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz Gezisi'ni kimin finanse ettiği tartışmasında bomba gelişme! İBB, "gezide kamu kaynakları kullanılmadı" açıklaması yaptı. Ancak geziye katılan gazetecilerden Özlem Gürses, bu yalanı canlı yayında ifşa etti. Gürses, İmamoğlu ve Murat Ongun'a 'bu geziyi kim finanse ediyor?' diye sorduğunu ve ikisinin de gezinin masraflarının İBB bütçesinden karşılandığını söylediklerini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili söylediği bir büyük yalan daha ifşa oldu. DW Türkçe’ye açıklama yapan İBB yetkilileri, “Karadeniz turuna götürülen gazetecilerin yol ve otel masrafları belediye bütçesinden mi karşılandı” sorusunu “Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır” diye yanıtlamıştı.

İBB yetkilileri açıklamaktan kaçınmıştı

Yetkililer, “Masraflar nasıl karşılandı” sorusunu da aynı yanıtı vermiş, masrafların kaynağını açıklamaktan kaçınmışlardı. Karadeniz gezisine katılan gazeteci Özlem Gürses, Youtube kanalında gezinin masraflarının İBB bütçesi tarafından karşılandığını ifade etti.

Bu otobüs, İBB'nin 'Başkan'a tahsis ettiği otobüs

Gürses şunları söyledi: “Biz bu otobüslerin ve yemeklerin finansının nasıl karşılandığını sorduk. Dedi ki sayın İmamoğlu ve Murat Ongun; içinde bulunduğumuz bu otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütün masraflarını karşıladığı başkana tahsisli otobüs."

Benim bir rütbem var, yemek masraflarını da İBB karşılıyor

‘Diğer masraflar nasıl karşılanıyor. Kuru fasulye pilav yedik mesela. Bunun parasını kim ödedi?’ Ekrem bey dedi ki; ‘Ben Türkiye’nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul’un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor.'”