Ekrem İmamoğlu,'nun seçim kampanyasına bağışı olay olmuştu. Boz ve İmamoğlu buluştu

23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampayasına yaptığı paylaşımla olay olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şarkıcı Murat Boz bugün KaradenizEreğlisi'nde bir araya geldi.