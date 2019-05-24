Ekrem İmamoğlu'nun sansasyon yaratan iddiası doğru mu? CNN Türk açıkladı
İSTANBUL CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı televizyon programında CNN Türk yayınıyla ilgili sansasyon yaratan bir iddiada bulunmuştu. İşin aslını CNN Türk açıkladı.
Ekrem İmamoğlu dün akşam katıldığı Halk Arenası programda CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programıyla ilgili gündeme oturan bir iddia ortaya attı. İddiasına göre programı çeken kameramanların işine son verilmişti.
İmamoğlu CNN Türk iddiasını şöyle dile getirdi:
-“İnşallah doğru değildir, bir duyum aldım. CNN Türk’te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum. Eğer bunu CNN Türk birkaç gün içerisinde yalanlamazsa, sukut ikrardandır. Yani kabul etmiş olursunuz. Beni çeken kameramanın ne suçu var”
CNN Türk'ten açıklama geldi
Sansasyon yaratan iddiaya ilişkin CNN Türk kanalından açıklama geldi. İmamoğlu'nun iddiasını yalanlayan CNN Türk açıklamasında şöyle denildi:
-"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı Tarafsız Bölge programının ardından görevli kameramanların işine son verildiği bilgisi doğru değildir. Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır"
Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programı Pontus tartışması ile gündeme oturmuştu. Ahmet Hakan, olay yaratan Trabzon iddiasıyla ilgili Ekrem İmamoğlu ile tartışmıştı.