Ekrem İmamoğlu'nun sansasyon yaratan iddiası doğru mu? CNN Türk açıkladı

İmamoğlu CNN Türk iddiasını şöyle dile getirdi:

-“İnşallah doğru değildir, bir duyum aldım. CNN Türk’te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum. Eğer bunu CNN Türk birkaç gün içerisinde yalanlamazsa, sukut ikrardandır. Yani kabul etmiş olursunuz. Beni çeken kameramanın ne suçu var”