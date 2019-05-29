Ekrem İmamoğlu'nun PKK sözleri montajlandı mı? Soruyu soran gazeteci açıkladı

27 Mayıs tarihinde Habertürk'e konuk olan Ekrem İmamoğlu'nun, yayın sırasında sorulan PKK ve FETÖ sorusu üzerine "Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim” sözleri çok tartışılmıştı. Kimileri Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşünse de, İmamoğlu görüntülerin montaj olduğunu söylemişti. Soruyu soran Mehmet Akif Ersoy ise önceki günkü yazısında İmamoğlu'nun, birliktelik çağrısını Cumhurbaşkanı'na yaptığını dile getirdi.