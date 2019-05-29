Ekrem İmamoğlu'nun PKK sözleri montajlandı mı? Soruyu soran gazeteci açıkladı
Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, PKK ve FETÖ sorusuna verdiği yanıtın montaj ve eksik olduğunu söyledi. Soruyu soran gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un açıklaması ise olay oldu.
27 Mayıs tarihinde Habertürk'e konuk olan Ekrem İmamoğlu'nun, yayın sırasında sorulan PKK ve FETÖ sorusu üzerine "Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim” sözleri çok tartışılmıştı. Kimileri Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşünse de, İmamoğlu görüntülerin montaj olduğunu söylemişti. Soruyu soran Mehmet Akif Ersoy ise önceki günkü yazısında İmamoğlu'nun, birliktelik çağrısını Cumhurbaşkanı'na yaptığını dile getirdi.
Ersoy, programda İmamoğlu'na “PKK’ya FETÖ’ye ve özellikle yabancı basının Türkiye ve İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?” sorusunu sorduğunu ancak verdiği cevabın troll hesaplar tarafından yarıda kesilerek paylaşıldığını belirtti. Ersoy ayrıca, "AK Parti'nin, seçim kampanyası sürecinde hakikatsiz ithamlarla ve troll hesaplarla süreci yöneten kişilerle ilişkisini kesmesi gerekiyor" dedi.
Mehmet Akif Ersoy, İmamoğlu'nun sözlerinin sanki FETÖ ve PKK’ya “Gelin Türkiye’yi birlikte yönetelim” demiş gibi paylaşmaya başlandığını belirterek "AK Parti'nin, parti imajını korumak adına, lehine zannedilen asılsız haberlerin aleyhine dönmesine müsaade etmemesi gerekiyor" dedi.
Yayın esnasında birçok mesaj aldığını ifade eden Ersoy, "Sosyal medya kesmedi, haber siteleri ve bazı “gazeteci” dostlarımız da işin aslını hiç araştırmadan gelen video üzerinden haberler, paylaşımlar yaptı." ifadelerini kullandı.