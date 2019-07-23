Ekrem İmamoğlu'nun Medya AŞ Genel Müdürü olarak atanan Elif Ayşe Artaman kimdir, nereli?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldıktan sonra görevine başlayan Ekrem İmamoğlu yeni atamalara hız verdi. Peki Ekrem İmamoğlu atamalara hız verdi. Medya AŞ Genel Müdürü olarak atanan Elif Ayşe Artaman kimdir, nerelidir?
Bugün yeni bir atama daha yapan İmamoğlu, belediye ait şirketlerden Medya A.Ş. Genel Müdürlüğüne Elif Ayşe Artaman'ı getirdi. Peki Ekrem İmamoğlu atamalara hız verdi. Medya AŞ Genel Müdürü olarak atanan Elif Ayşe Artaman kimdir, nerelidir?
18 Temmuz'da istifalar başlamıştı
Ekrem İmamoğlu, başkan seçilmesinin ardından belediyedeki görevlerinden istifa ettiğini bildiren isimlerin, belediye iştiraki şirketlerdeki görevlerinden ayrılmamasına dair başlayan tartışma 18 Temmuz'da sona erdi. İBB'nin bağlı iştirak firmalarının müdürleri 18 Temmuz'da istifa etmişti.
Yönetimler yenilenmesini ihbarname ile istemişti
İmamoğlu, 2 Temmuz tarihinde İstanbul 39. Noterliği aracılığıyla belediye iştiraklerinden yönetimlerinin yenilenmesini ihbarname ile istemişti.
İpek Elif Atayman kimdir?
Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü’nden mezun olan Dr. İpek Elif Atayman, 1991-1998 yılları arasında farklı ulusal kanallarda görsel yönetmenlik ve muhabirlik yaptı.