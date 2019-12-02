Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri TT oldu sızdırıldı denilmişti yanıt Deniz Zeyrek'ten geldi

Kars kazının tanıtımı amacıyla bir restoranda düzenlenen yemeğe katılan İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüntüleri, sosyal medyada tartışma yarattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Melih Gökçek’in İmamoğlu'nun görüntülerini eleştirerek yaptığı paylaşımda “Sizce Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun şarap içtiği bu şatafatlı sofrayı niçin sosyal medyaya sızdırdı” ifadelerini kullandı.