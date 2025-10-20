Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası gergin başladı! Babası bile ayakta kalınca...

Ekrem İmamoğlu, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yeniden hâkim karşısına çıktı. Silivri'de görülen duruşma öncesi salona girmek isteyen kalabalıkla jandarma arasında arbede yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatları salon küçük olduğu için daha büyük salon talebinde bulundu. Mahkeme heyeti salonu değiştirince duruşma başladı.

Abone ol

Ekrem İmamoğlu, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yeniden hâkim karşısına çıktı. Silivri'deki duruşmanın öncesinde salon gerginliği yaşandı.

BABASI BİLE AYAKTA KALDI

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları duruşmanın büyük salonda yapılmasını istedi. Salon değişikliği talebi kabul edilmediği takdirde, İmamoğlu'nun avukatları duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi. Duruşma salonu küçük olduğu için Ekrem İmamoğlu'nun babası dahi ayakta kaldı. 50 kişilik salon yeterli gelmediği için hakim ara verdi ve duruşmayı büyük salona aldı.

İZMİR MARŞI...

Duruşma salonunun değiştirilmesinin ardından içeriye avukatların bir kısmı ve vatandaşlar içeri alınmayınca bu kez jandarma ile gerilim yaşandı. Kapıda kalanlar İzmir marşı söyleyerek tepki gösterdi.

12 Eylül'de yapılan ilk duruşmada iddianame özetlenmiş, dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.