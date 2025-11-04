Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu yarın ifade verecek.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifade vereceği belirtildi.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu ifade vermek için yarın saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gidecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır."