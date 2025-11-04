BIST 10.897
DOLAR 42,09
EURO 48,35
ALTIN 5.342,69
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu yarın ifade verecek.

Abone ol

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifade vereceği belirtildi. 

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu ifade vermek için yarın saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gidecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Sındırgı depremlerinin asıl sebebi için şok iddia! Volkanik faaliyetler var magma zorluyor
Sındırgı depremlerinin asıl sebebi için şok iddia! Volkanik faaliyetler var magma zorluyor
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki
ABD Başkanı Bush döneminin şahin isimlerinden Dick Cheney öldü
ABD Başkanı Bush döneminin şahin isimlerinden Dick Cheney öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
CAS, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in itirazını haklı buldu
CAS, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in itirazını haklı buldu
Kabus sona eriyor! Şap hastalığı kontrol altına alındı...
Kabus sona eriyor! Şap hastalığı kontrol altına alındı...
L'Oreal Türkiye kasım kampanyalarındaki siparişlerde 2 kat artış hedefledi
L'Oreal Türkiye kasım kampanyalarındaki siparişlerde 2 kat artış hedefledi
Dolar endeksi 3 ayın ardından 100 seviyesinin üzerini test etti
Dolar endeksi 3 ayın ardından 100 seviyesinin üzerini test etti
AB: Kürt sorununun çözümü bölgeye istikrar getirir
AB: Kürt sorununun çözümü bölgeye istikrar getirir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Dış ticaret açığı ekim ayında arttı
Dış ticaret açığı ekim ayında arttı