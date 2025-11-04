BIST 10.914
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında adli kontrol kararı

İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu bugün ifadeye çağrılmıştı. İkili hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

