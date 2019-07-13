Ekrem İmamoğlu'nu şov yapmakla suçlayan Tuğçe Kazaz'dan S400'lü gönderme
Eski manken Tuğçe Kazaz, ikinci kez Anıtkabir'i ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu şov yapmakla suçladı.
Bir röportajında CHP zihniyetinin tamamen İslam karşıtı olduğunu belirten eski manken Tuğçe Kazaz'dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu paylaşımı daha geldi. Kazaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu şov yapmakla suçlayarak ülkemize getirilmekte olan S400'ler hakkında paylaşımda bulundu.
23 Haziran'da ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti ve çıkarılmamak üzere bir kez daha Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
23 Haziran seçimi öncesi İBB Başkanı İmamoğlu'na yaptığı nitelemelerle tepki çeken eski manken Tuğçe Kazaz, S400 üzerinden, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Kazaz, ikinci kez Anıtkabir'i ziyaret eden İmamoğlu'nu şov yapıyor göndermesinde bulundu ve sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: