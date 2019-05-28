Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa saygısızlık

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları için girdiği dükkanda bir vatandaş ile gerginlik yaşadı.

İmamoğlu kendisini eleştiren vatandaşa, "Ukalalık yapma bana" diyerek fiziki temasta bulundu.

Vatandaş, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne dokunmasına tepki gösterdi.

O anlar kameralar tarafından kaydedildi.