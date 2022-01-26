Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklamaları: Saçma sapan konular konuşuluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kar yağışıyla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında balıkçı ziyaretine ilişkin sorulara cevap verdi. Gündeme taşınan diğer konular için "Bazen saçma sapan konular ya da bir takım hususlar toplumun gündeminde ön sıralara oturmak zorunda kalıyor" dedi

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İSTANBUL'a en yoğun kar yağışının olduğu 24 Ocak Pazartesi akşamı İngiliz Büyükelçi ile Sarıyer'de ünlü bir balıkçıda olduğu ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu bugün basın karşısına geçti. İmamoğlu kar gündemini değerlendirirken diğer konular için "Saçma sapan konular" dedi.

AKOM'da açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

-20-30 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldık. İstanbul nasıl yönetiliyor diye baktığımızda bazı yollarla ilgili farklı yetkilendirme alanları var. İBB'nın ağı 4023 kilometre. Karayollarının sorumlu olduğu yerler var. 3. köprü yol hattı ve bağlantılarının sorumlu olduğu özel şirket var yapılan ihalenin şartnamesi gereği. Bu üç hat önemli, bunun bilinmesi lazım. Ayrıca 39 ilçe belediyesinin de sorumlu olduğu alanlar var. 2,5 yıllık görev süremiz süresince asla biz ve onlar diye bakışa sahip olmayacağız İstanbul bir bütündür.

-Bu dil değişmediği sürece ülkenin gündemi gerçek konular olmuyor, çözüme kavuşması gereken konular konuşulmuyor ne yazık ki bazen saçma sapan konular ya da bir takım hususlar toplumun gündeminde ön sıralara oturmak zorunda kalıyor.

-Tuz stoğu konusunda şunu ifade edelim 25-26 Ocak'ta yoğun kullanıma ulaştık.

Sorular:

Restorana giriş konusu:

-Benim yoğun bir gündemde çalışırken böyle yemeğe gitmemin gündeme taşıtılmasını şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade etmek isterim. Bir büyükelçiyle Türkiye'nin en yoğun ilişkide bulunduğu ülkenin temsilcisiyle yenilen bir yemekten bahsediyoruz. Daha önce büyükşehir belediyesini ziyaret etmiş birisi. Yaklaşık 20-25 gün önce buluşmayı netleştirmiştik. Gizli bir yemek değil bu. Bir İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının karla mücadele kadar, dünyanın diğer ülkelerinin büyükelçileriyle kurduğu ilişki o kadar görevidir ve sorumluluğudur. İddiayla söyleyeyim ki bu kadar yoğun ilgi gören İstanbul yönetimi var. Ben bunun hakkını vermek zorundayım. Ancak sürecin sonrası beni çok ilgilendiriyor. Oradan görüntü verildi birileri savundu birileri yerdi bu beni ilgilendirmiyor.