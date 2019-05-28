Ekrem İmamoğlu'ndan skandal PKK ve FETÖ sözleri

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu , Habertürk’te 'Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye'nin Nabzı' programına katıldı. Ekrem İmamoğlu, canlı yayında soruları cevaplarken skandal ifadelerde bulundu.

Habertürk Yazarı Mehmet Akif Ersoy'un, "PKK'ya, FETÖ'ye, yabancı basına bir mesajınız olur mu?" sorusuna şoke eden bir cevap veren İmamoğlu, "Ne olabilir ki? Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim" diyerek tartışmaların fitilini ateşledi.