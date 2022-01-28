Ekrem İmamoğlu'ndan kar krizi açıklaması: İstanbullu büyük oranda evine erişmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların yollarda mahsur kaldığı eleştirilerine ilişkin "İstanbullu büyük oranda evine erişmiştir, öncekinden daha az sorun yaşandı" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında, kent genelinde yaşanan yoğun kar yağışına ilişkin konuştu.

"İstanbullu büyük oranda evine erişmiştir, öncekinden daha az sorun yaşandı. Hatamız olmaz olur mu? İnsanların hatası olur, eksiği olur. Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu.

24 Ocak Pazartesi günü ve öncesinden Valilikle birlikte görev eşleştirmeleri yaptık. Pazartesi günü Vali'ye konuştuk. İnsanlar işe gitmekte zorlanabilir dedik. İdari izin yapıldı. Sürekli iletişim halindeydik. Ben kar sürecinde 2004 yılında 17 saat mahsur kaldık. Bu karın bir özelliği var. Son 20 yılda 8 saatte İstanbul'da böyle kar görülmedi. Mağduriyetin yaşandığı hatta metro olsaydı bu kadar olmazdı. D-100 karayolu akşam tıkandı, 7 saat içerisinde açtık. Basın ekspres ve TEM otoyolu tıkandı, ertesi gün öğlen ancak açıldı. TEM, 3. köprü yolu ve basın ekspres yolu en uzun sürede açılan yollar."

İngiliz büyükelçiyle yemek açıklaması

İmamoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"İstanbul tarihinde bu kadar yabancı ülke misyon şefleriyle bir araya gelen büyükşehir tarihinde yoktur diye düşünüyorum. İngiliz büyükelçi Aralık başında buraya geldi. Biz o gün bu görüşmeyi ayarladık. Balıkçıyı bile biz o gün belirledik. Kendisi balığı çok seviyormuş. 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yaptık. Ben o gün AKOM'daydım sayın büyükelçinin erken geldiğini öğrendik. Sonra kalkıp oraya gittik. Yemeği yedik kalktık. Ben tekrar AKOM'a geçtim eşimi de başka bir araçla eve gönderdim.

Mobese tartışması yargıya taşındı

Ben eşimle bir temsiliyet yemeğine gidiyorum. Bugün de başka yerlere gideceğim bir sürü işim var. Güvencemiz devletimiz. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? 'Dedikoduyu bırak iyiliğin zamanı...' Çok ciddi ve hayati bir meseledir. Birileri fotoğrafımızı masanın altından çekmiş falan bunların hiçbir önemi yok. Bu benim memleketimin, şahsımın, ailemin herkesin güvenliği meselesidir. İçişleri Bakanı "İyiliğin zamanı..." Gırgır yapacak zamanı değil. Bu tarzı bu ülkede çok ağır şeylere sebep oluyor. 55 gün önce 557 terörist dedin, 20 gün önce ben valiliğe dilekçe yazdım. Yollayın bana gereğini yapayım diyorum. Her dediği lafın altı boş çıkıyor. İşin gücün başka.

MOBESE görüntüleriyle ilgili kendi şahsi başvurumu yaptım, kurumsal başvurumu yaptım. İstanbul Başsavcılığı'nı da göreve davet ediyorum.

Ben bu olayı yaşadığım akşam valimizi aradım. Kendisine mesaj attım bunu dilekçe kabul edebilirsiniz dedim. Valiye mesajımı attım. Söz uçar yazı kalır. Yetinmedim ertesi gün bir daha attım.

Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul'a geldin? İstanbul'a gelip MOBESE'de kestirilen kayıt ve bu süreci yönetmek için mi İstanbul'a geldin? Bu nasıl bir İmamoğlu korkusu, bu nasıl İstanbul sevdası?"

"Engelleniyoruz"

"(Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Küçükkaya, "Siz engelleniyor musunuz yoksa mazeret mi üretiyorsunuz?" sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı İBB Başkanı iken AKOM yoktu. AKOM'un olmadığını buradan hatırlatayım. Biz mazeret üretmiyoruz engellemeleri sorunları ifade ediyoruz ama gümdü gümdür de iş yapıyoruz. Mazeret üretmiyoruz ama engelleniyoruz. Biz başından beri ekonomik olsun süreçlere dair olsun uyarılarımızı yapıyoruz. şu son dönemdeki ekonomik farklar 11 belediye başkanı hemen toplandık. iki buçuk saat Zoom'da toplantı yaptık. Biz birbirimizden muhteşem güç alıyoruz. Günün sonunda şunu söylüyoruz biz vatandaşımızın yanındayız bu kış koşullarını beraber atlatacağız. Ama şunu şunu yaparsanız hizmet kolaylaşır. Örneğin bizim mazot tükettiğimizden KDV almayın . Bu önerileri yapıyoruz. Engellenmedi deniyor ya birkaç madde sırlayayım; 300 otobüs alınması niye engellenir? Biz gittik kendi koşullarımızla 160 otobüs aldık. Zamanında ihmal etmişsiniz ama otobüs filosunu, zorlanıyor."