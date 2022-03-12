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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a son uyarı: 30 yılın en soğuk gecesi! 3-5 günün toplamı kadar yağacak!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a son uyarı: 30 yılın en soğuk gecesi! 3-5 günün toplamı kadar yağacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'dan yaptığı son dakika açıklamasında İstanbul'un eksi 4 soğuğa kadar ulaşarak 30 yılın en soğuk gecesinin ölçüldüğünü söyledi. İmamoğlu, diğer günlerin tamamı kadar kar yağışının olacağına dikkat çekerek "4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını bugün yaşayacağız. Kar yağışı öğleden sonra İstanbul'da çok etkili olacak" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da İstanbul'daki kar yağışına ilişkin son durumu anlatıyor.

İmamoğlu'nun satırbaşları şöyle: Bu gece sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Bir istasyonumuzda 2003'de -4 ölçülmüştü bu gece -4.4 ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk. Sibirya soğuğu diye tariflenen hava koşullarının şehrimize ne kadar yüksek bir etki gösterdiğinin de bir ölçümü diyebiliriz.

Şu ana kadar kayda değer, bizi üzen hiçbir olay yaşamadık bu çok sevindirici. Özellikle vatandaşlarımızın aracıyla mecbur kalmadıkça yola çıkmaması en önemli detaydı. Toplu taşımamızın yoğun bir çabayla hizmet verdiğini belirtmek isterim.

Vatandaşlarımıza duyuralım ki bugün, meteorolojinin sıkı uyarısı şu hemen öğlen sonrası yoğun bir yağışı diğer günlerin tamamı kadar kar yağışının bugün beklendiğini, şu anda belli bölgelerde havanın açık olması, bazı yerlerde güneşin kendisini göstermesi hiçbir vatandaşımızı aldatmasın. Bugün bu 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını yaşayacağız. Bu kar yağışı öğleden sonra İstanbul'da çok etkili olacak. Dolayısıyla dışarıya çıkılmaması, araba kullanılmaması, toplu taşıma hizmetimizin yine aynı sıklıkla tümüyle hizmetinizde.

Kar kalınlığı bugün itibariyle bazı yerlerde 50 cm'e kadar çıkabileceği yönünde tahminler var. Özellikle havanın soğuk oluşu, şehrin tümüne kar yağışının beklenmesi karın daha etkili tutmasına ve şehirde etkili olmasına sebep olacak. Aynı zaman don ve buzlanma riskinin de şehrimizi bugün ve yarın tehdit edecek.

İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul'da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.

İstanbul'un yollarında doluluk oranı ise yüzde 13 seviyesinde olduğu görüldü. İstanbul’da perşembe günü başlayan kar yağışı kentin birçok noktası adeta beyaz örtüye büründü.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Harita uygulamasında trafiğin sabah saatlerinde yüzde 13 olarak kaydedildi. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ara ara yoğunluk yaşandı.

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