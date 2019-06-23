SON DAKİKA
CHP'nin önünde görülmemiş kalabalık! Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor canlı izleyin Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum Haberin devamı.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçimlerinde tarihi rekor! Öncekileri resmen solladı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçimlerinde tarihi rekor! Öncekileri resmen solladı

Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinin ardından yenilenen İstanbul seçimlerinde yarışı daha büyük bir farkla önde götürmesi, yeni bir rekoru da beraberinde getirdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçimlerinde tarihi rekor! Öncekileri resmen solladı - Sayfa 1

23 Haziran seçimlerinde sandıklar kapandı ve oy sayımı bitme noktasına geldi. Ekrem İmamoğlu, yarışı büyük bir farkla önde götürürken, Binali Yıldırım rakibini tebrik etti. Bu seçimle birlikte yeni bir rekora daha imza atan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da en çok oy alan isim olmayı başardı. Peki İmamoğlu, hangi adayları geride bıraktı? İşte yanıtı...

19
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçimlerinde tarihi rekor! Öncekileri resmen solladı - Sayfa 2

1984 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Bedrettin Dalan, 5.537.700 nüfuslu İstanbul'da 939.190 oy almıştı.

29
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
ANADOLU AJANSI VERİLERİ ANKA AJANSI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçimlerinde tarihi rekor! Öncekileri resmen solladı - Sayfa 3

Nurettin Sözen, 1989 yılında 818.756 oy almıştı.

39
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçimlerinde tarihi rekor! Öncekileri resmen solladı - Sayfa 4

Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında 973.704 oy almıştı.

49