Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçimlerinde tarihi rekor! Öncekileri resmen solladı
Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinin ardından yenilenen İstanbul seçimlerinde yarışı daha büyük bir farkla önde götürmesi, yeni bir rekoru da beraberinde getirdi.
23 Haziran seçimlerinde sandıklar kapandı ve oy sayımı bitme noktasına geldi. Ekrem İmamoğlu, yarışı büyük bir farkla önde götürürken, Binali Yıldırım rakibini tebrik etti. Bu seçimle birlikte yeni bir rekora daha imza atan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da en çok oy alan isim olmayı başardı. Peki İmamoğlu, hangi adayları geride bıraktı? İşte yanıtı...
19
1984 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Bedrettin Dalan, 5.537.700 nüfuslu İstanbul'da 939.190 oy almıştı.
29
Nurettin Sözen, 1989 yılında 818.756 oy almıştı.
39
Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında 973.704 oy almıştı.
49