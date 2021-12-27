Ekrem İmamoğlu'ndan flaş karar! CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın belediyeye alınan terör iltisaklı kişilerle ilgili müfettiş incelemesi başlatmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan flaş adım geldi. CHP, tüm Büyükşehir Belediye Başkanlarını Genel Merkez'de topladı. Toplantının ardından Ekrem İmamoğlu saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacak.

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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan bazı personellerin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine CHP Genel Merkezi, Türkiye genelindeki tüm CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarını Ankara'ya çağırdı. Genel Merkez'de toplantı devam ediyor. Toplantının ardından CHP Genel Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu basın toplantısı düzenleyecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem" ifadelerini kullanmıştı.