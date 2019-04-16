Ekrem İmamoğlu'na yumruk sıktıran çocuk

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da seçim yarışını önde bitiren CHP'li Ekrem İmamoğlu, partisinin otobüsüyle vatandaşları selamlarken küçük bir çocukla girdiği diyalog çekti.

''Sağol kurban olurum sana''

Otobüsün camından "Her şey güzel olacak Ekrem abi" diyerek seslenen genç çocuğu yumruğuna sıkarak cevap veren Ekrem İmamoğlu, ''Aynen öyle, aynen öyle. Bu inanç bize yeter. Aferin sana delikanlı. Aynen öyle beraber çalışacağız. Aferin her şey güzel olacak aslanım benim. Sağol kurban olurum sana." şeklinde yanıt verdi.

''Bu inanç, bu sevgi yeter bize. Her şey çok güzel olacak''

Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Bu inanç, bu sevgi yeter bize. Her şey çok güzel olacak.''