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Ekrem İmamoğlu'na videolu cevap rekor kırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'da yollar açık" sözlerine sosyal medyadan videolu cevap geldi.

İSTANBUL'da yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

Kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda trafik yoğunlaşırken Mahmutbey Gişeleri bölgesinde uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu'ndan Mahmutbey'den sonra araçlar ilerleyemezken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ikinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne gelen araçların il girişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'na videolu cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yollar açık" açıklamasına twitter'dan videolu cevap geldi. Bir kullanıcı trafiğin durma noktasına geldiğini söyleyerek İmamoğlu'na gönderme yaptı. Video kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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