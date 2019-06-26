Ekrem İmamoğlu'na destek veren Gökhan Özoğuz'a Hasan Kaçan'dan olay tepki

Gökhan Özoğuz, İmamoğlu'na tebrik mesajında "Herkesin meşrebi vardır, farklıdır. Bundan önce hep bir eksik hep bir fazla derken, benim meşrebime birebir uyan ilk siyasi şahsiyet Ekrem İmamoğlu oldu! Samimiyet çok güçlüdür! Görevinde başarılar. Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer vermişti.