Ekrem İmamoğlu'dan yeni açıklamalar canlı yayın

Binali Yıldırım'ın konuşması sonra Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu kameralar karşısına geçti

Binali Yıldırım'ın konuşması sonra Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu kameralar karşısına geçti

"Son 2 ayda döviz yüzde 10'luk arrıl fiyat ve zamları kapmıza getirdi. Sadece son 1 haftada dolar kaşısında T ‘nin yüzde 3’e değer kaybı var. Hükümet ise bu sorunlarla değil sorunları sonuçlarına yöneilk başla bir arayış içerisinde.

İşsizlik yüzde 14.7'ye çıktı son 10 yılın en büyük rakamı bu. Genç işsizlik yüzde 20'lere yükseldi. 3 gençten biri işsiz. Toplam TÜİK resmi verilerine göre işsiz sayısı 4 milyon 668 bin bu sayı 5 milyona doğru gidiyor.

Türkiye'nin buün ekranlarını işgal eden çok önemli bir konuyu açılayacağını düşündüğümüz rakibimiz size somut bir olay anlattı mı ben anlamadım.

Bana acelecilik yaptı diyor ama rakibim tam bir yıldırım hızı ile seçimi ben kazandım dedi. 3 bin 870 oyla kazandım dedi.