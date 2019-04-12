HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Ekrem İmamoğlu'dan İstanbul seçimlerine ilişkin son açıklama: Ezber bozdu S-400 konusuna değindi

Ekrem İmamoğlu'dan İstanbul seçimlerine ilişkin son açıklama: Ezber bozdu S-400 konusuna değindi

Seçim ardından itiraz süreçleri ve beraberindeki tartışmalar devam ederken, Ekrem İmamoğlu yeniden kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'da yarışı önde götüren, İmamoğlu, "Buradan YSK'ya sesleniyorum. Maltepe'de 12 gündür sayım işlemi devam ediyor. Bitirin artık bu işi. Anlamsız yere orada frene basılıyor. AK Parti ve MHP'li üyelerin yavaşlatma içinde olduğunu biliyorum. Amacınız nedir?" dedi.

İmamoğlu ayrıca dış politikadaki gelişmelere değinerek, şu ifadeleri kullandı;

S-400 konusu can sıkıyor

'Uluslararası meseleler hepimizin canını sıkıyor. S-400 meselesi ABD ile yaşananlar geride kalmış gibi sadece İstanbul'u konuşuyoruz. Çok daha önemli şeyleri ıskalıyoruz.' 

Seçim itiraz süreci hakkında İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ekonomi can yakıyor. Ekonomik travmayı milletçe yaşıyoruz. Uluslararası meseleler de aynı şekilde hepimizin canını sıkıyor. S-400 meselesi ABD ile yaşananlar geride kalmış gibi sadece İstanbul'u konuşuyoruz. Çok daha önemli şeyleri ıskalıyoruz. Ülkemizin, İstanbul'un anlamsız derecede yorulmasını şiddetle kabul etmiyoruz. Bu can sıkıyor.

Sendika iddiaları

İBB büyük bir organizasyon. İBB'deki bazı usul ve uygulamalar kulağımıza geliyor. Takip edip denetlemeye çalışıyoruz, çok üzülüyoruz. İstanbul sorununu bir an önce çözmemiz gerekiyor.

Sendika değiştirmek için baskı yapıldığı iddiaları geliyor. Ben İBB çalışanlarına tekrar sesleniyorum. Çalışan herkes bizim başımızın üstünde.

Bence en çok rencide edilen AK Partili dostlarım hemşehrilerimdir. Buradan sesleniyorum. Birçok seçim yaşamış, hizmet etmiş AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarım şu anda yaratılan ortam gerçekten kaygı verici, üzüntü verici.

Beni kutlayan hayırlı olsun diyen pek çok AK Partili dostlarım var. Yazıktır günahtır. En başta benim AK Partili hemşehrilerime yazık ediyorsunuz, onların kalbini kırıyorsunuz. Çok net, onları kucaklayacak bir belediye olacak.

Maltepe'de devam eden sayım

Buradan YSK'ya sesleniyorum. Maltepe'de 12 gündür sayım işlemi devam ediyor. Bitirin artık bu işi. Anlamsız yere orada frene basılıyor. AK Parti ve MHP'li üyelerin yavaşlatma içinde olduğunu biliyorum. Amacınız nedir?

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sudan'da Ömer El Beşir'i deviren darbecilerden yeni açıklama
Sudan'da Ömer El Beşir'i deviren darbecilerden yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinyor Bartu için anlamlı mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinyor Bartu için anlamlı mesaj!
AK Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için YSK'ya başvuru
AK Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için YSK'ya başvuru
CHP'den son dakika İstanbul açıklaması 'Seçim yılan hikayesine döndü'
CHP'den son dakika İstanbul açıklaması 'Seçim yılan hikayesine döndü'
Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organları 3 hastaya umut oldu
Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organları 3 hastaya umut oldu
Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu'na mazbata için tarih verdi
Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu'na mazbata için tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı kılınışı anlatım
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı kılınışı anlatım
Instagram'da kullanıcıları kızdıran büyük hata!
Instagram'da kullanıcıları kızdıran büyük hata!
Nagihan Karadere'nin sevgilisi Ramiz Özbay kimdir
Nagihan Karadere'nin sevgilisi Ramiz Özbay kimdir
Allah'ın isimleri Ya Ganiyy ya Muğni ism-i şerifeler kaç kez okunmalı?
Allah'ın isimleri Ya Ganiyy ya Muğni ism-i şerifeler kaç kez okunmalı?
Can Bartu neden öldü hastalığı kanser miydi?
Can Bartu neden öldü hastalığı kanser miydi?
Şarkıcı İzel soyadı nedir yüzü neden oldu İzel kimdir yaşı
Şarkıcı İzel soyadı nedir yüzü neden oldu İzel kimdir yaşı
Spor camiasından Can Bartu için taziye mesajları
Spor camiasından Can Bartu için taziye mesajları
Adet olan kadın Kuran'ı Kerim'i uzaktan okuyabilir mi kadın ilmihali
Adet olan kadın Kuran'ı Kerim'i uzaktan okuyabilir mi kadın ilmihali
Yorumlar