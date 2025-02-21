Ekrem İmamoğlu yeterli imzayı topladı

CHP'de 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime yönelik hazırlıklar sürüyor. Şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza verdiği öğrenildi. İmamoğlu’nun adaylığı cumartesi günü yapılacak MYK toplantısı sonrası açıklanacak.

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Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. Bu nedenle CHP’nin Meclis grubunda Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekilleri imza atmaya devam ediyor.

17 Şubat’ta başlayan imza süreci Cuma günü saat 17’de tamamlanacak. Şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için imza attığı belirtiliyor.

CHP’nin 133 milletvekili bulunuyor. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 20 milletvekili imzası yeterli olacak ama milletvekillerinin tamamının İmamoğlu için imza verip vermeyeceği merak konusu.

NTV'de yer alan habere göre ön seçime karşı çıkan ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen 10'a yakın milletvekilinin imza atmayacağı ifade ediliyor.

Adaylık başvurusu yapacak

İmamoğlu'nun cuma günü avukatı aracılığı ile ön seçimde adaylık başvurusu yapacağı öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP'li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı ol" çağrısı yapmıştı. Edinilen bilgiye göre, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından da İmamoğlu'na adaylık çağrısı gelebilir.

Dursun Çiçek de ön seçim için adaylığını açıkladı

Bu arada İmamoğlu haricinde CHP’nin eski milletvekili Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için aday adaylığını açıkladı.

Cumartesi MYK'da

Mecliste toplanan imzalar, cumartesi günü yapılacak MYK’ya sunulacak. Cumartesi günü CHP’nin 23 Martta yapılacak ön seçimde yarışacak Cumhurbaşkanı aday ya da adayları ilan edilecek.