Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım tarihi programda ne mesaj verdi işte beden dilleri

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu beden dileriyle ne anlatmak istedi. Hangi lider ne mesaj verdi? İşte bu soruların yanıtları: Ünlü psikolog ve eğitimci Üstün Dökmen şu değerlendirmeyi yaptı:

Sayın Yıldırım ilk yarım saatte gergindi, bezgin gözüküyordu, kaygılı gözüküyordu. İmamoğlu çok mutlu gözükmüyordu ancak gergin de değildi başlangıçta. Sayın Yıldırım en son dakikada bir gülümsedi. Habire Yıldırım sözünü kesiyordu İmamoğlu’nun.