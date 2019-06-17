Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım tarihi programda ne mesaj verdi işte beden dilleri
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım tarihi programda beden dilleriyle ne mesajlar verdi.? Beden Dili ve Mikro Mimik Uzmanı Semih Pehlivan ve ünlü psikolog ve eğitimci Üstün Dökmen mercek altına aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım seçim öncesi yıllar sonra ilk kez tarihi canlı yayında karşı karşıya geldi ve İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Siyaset tarihimize geçecek olan bu seçim özel yayınını, ve adayların beden dillerini Beden Dili ve Mikro Mimik Uzmanı Semih Pehlivan ve ünlü psikolog ve eğitimci Üstün Dökmen mercek altına aldı.
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu beden dileriyle ne anlatmak istedi. Hangi lider ne mesaj verdi? İşte bu soruların yanıtları: Ünlü psikolog ve eğitimci Üstün Dökmen şu değerlendirmeyi yaptı:
Sayın Yıldırım ilk yarım saatte gergindi, bezgin gözüküyordu, kaygılı gözüküyordu. İmamoğlu çok mutlu gözükmüyordu ancak gergin de değildi başlangıçta. Sayın Yıldırım en son dakikada bir gülümsedi. Habire Yıldırım sözünü kesiyordu İmamoğlu’nun.
Yıldırım 12 kere söz kesti
İmamoğlu 5 saniye 10 saniye istiyorum diye söylüyordu. Yıldırım en sonunda gevşedi rahatladı espri yaptı. 5 saniye de benden deyince ortadaki gerginlik yok oldu. Gerginliğin göstergesi Yıldırım 12 kere söz kesti. İmamoğlu kesmedi hiç söz kesmedi. Canlı yayında söz kesmemek gerekiyor. İmamoğlu eğer formatı değiştireceksek ben de sözünü keseyim diyor. Hafif tehdit dedi İmamoğlu, yani değiştireceksek ben de keserim diyor. Toplum artık kanlı üslubu istemiyor. Ben seni tehdit ederimi istemiyor.
İmamoğlu heyecanlı ve coşku içinde konuştu
Yıldırım’ın ağzından iki kere yalancı çıktı. Genç dinamik Ekrem abi vardı. Tonton Binali Amca. İmamoğlu’nun profili sağlam. 17. 18. yy’da Osmanlı’nın yönetici yaş ortalaması 70. Avrupa’da o dönemde yaş ortalaması 40. Gençlik artık önemli faktör. Gençlere bırakılması lazım. Toplum gençleşmeden genç isteyenden yana. Yıldırım kısık sesle ve kuşku içinde konuştu. İmamoğlu ise kendine güvenen heyecanlı ve coşku içinde konuştu.