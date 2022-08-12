Ekrem İmamoğlu tatile gitmeyip İstanbul'da kaldı İstanbul'a yağmur yağmadı! Fena ti'yi aldı

İSTANBUL için dün üst üste alarm verilip sağanak yağış uyarıları yapıldı. Ancak sağanak yağış İstanbul'u pas geçti. Sosyal medyada "Ekrem İmamoğlu tatile gitse kesin yağardı" espirileri havada uçuştu. Ahmet Hakan, "Ekrem İmamoğlu için Murphy Yasası çalıştı" tespiti yaptı.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün İstanbul genelinde beklenen yağmurun yağmamasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden yapılan, “Tatile gitse kesin yağardı” esprilerini yazdı. Hakan, “’Bir daha bu espriyi yapan olursa kötü konuşurum’ demek zorunda bile kaldım” dedi. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

Yeleği çizmeyi giyip bekledi ama...

“Geldi geliyor. Yağdı yağacak. İstanbul’u sular seller alacak. Hortumlar çıkacak” diyerek hepimizi alarm vaziyetine geçirdiler.

Hepimiz alınacak önlemin ne olduğunu bilemeden oturmuş, gelecek yağmuru bekliyorduk.

Yağmuru bekleyenlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu idi.

“Teknoloji çağındayız, uzaktan da idare ederiz, ekiplerimizi yönlendiririz” demeden giymiş yeleğini, çekmiş çizmesini ve AKOM’a gitmiş İmamoğlu.

Yani ilk kez yaklaşan bir afet için hazır ve nazır idi.

Ve fakat! Şu talihsizliğe bakın ki yağmur İstanbul’u pas geçti.

Ekrem İmamoğlu tatile gitse kesin yağardı!

“İmamoğlu tatile gitse kesin yağardı” esprisi, dün herkesin dilindeydi.

O kadar ki...

“Bir daha bu espriyi yapan olursa kötü konuşurum” demek zorunda bile kaldım.

Ekrem İmamoğlu için Murphy Yasaları çalıştı

Amerikalı bir mühendis olan Edward Murphy, hayatla ilgili yaptığı gözlemler sonucunda çeşitli yasalar belirlemiş. Adına “Murphy Yasaları” deniyor bunların. Hepsi çok matrak. Ama aynı zamanda hepsi acayip doğru.

Ekrem İmamoğlu tatildeyken yağmur yağıyor, İstanbul’dayken beklenen yağmur bile gelmiyor ya...

Bu durum, aklıma getirdi Edward Bey’in yasalarını.

O yasalardan bazılarını aktarıyorum:

- Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa, ters gidecektir.

- Bozuk bir aleti tamire götürdüğünüzde çalışır.

- Dükkânda ayağa uyan ayakkabı, en çirkin olan ayakkabıdır.

- Banyo yapmaya başladığın anda telefon çalar.

- Yanlış numara, asla meşgul çalmaz.

- Yeni alet almadan kaybettiğiniz eski aleti bulmanız mümkün değildir.

- Eğer hücumun iyi gidiyorsa pusuya düşmüşsündür.

- Aradığınız şeyi, en son baktığınız yerde bulursunuz.

- Gırgır geçmeye başladığın anda patron kapıda belirir.

- Eğer bir şeyi, hiç kimsenin yanlış anlayamayacağı kadar açık anlatıyorsan, birileri mutlaka yanlış anlayacaktır.

- Telefon, sen daima dış kapının önünde anahtarlarla boğuşurken çalar.

- Birileriyle karşılaşma ihtimalin, görünmek istemediğin zaman en üst düzeydedir.