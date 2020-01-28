Ekrem İmamoğlu tatil yaptığı kayak merkezinden fotoğraflar paylaştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle tatil yaptığı Palandöken Kayak Merkezi’nden fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıp, "Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" diye yazdı.
Elazığ'a giderek deprem bölgesinde boy gösteren Ekrem İmamoğlu'nun deprem incelemesi kısa sürdü. Deprem bölgesinden ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte soluğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde aldı. İmamoğlu'nun Deprem felaketinin yaşandığı bir sırada tatile çıkması eleştiri konusu oldu.
"Ülkemizin her köşesi başka bir cennet"
Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, sosyal medyadan fotoğraflar paylaşarak yanıt verdi. İmamoğlu, Twitter hesabında "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum" ifadelerine yer verdi.
İmamoğlu: Burası çok güzel
Sabah saatlerinde Ejder tepesine çıkmak için gondol lift tesislerinin önüne gelen Başkan İmamoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tatilcilerle fotoğraf çekilen İmamoğlu, “Burası çok güzel kıymetini bilin, değerlendirin” dedi.
İmamoğlu'yla fotoğraf çekilen vatandaşlar sosyal medya paylaşımlarının altında ''Yüzünde Elazığ ve Malatya depreminin üzüntüsü ve yorgunluğu belli...'' yazdı.