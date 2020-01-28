Ekrem İmamoğlu tatil yaptığı kayak merkezinden fotoğraflar paylaştı

"Ülkemizin her köşesi başka bir cennet"

Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, sosyal medyadan fotoğraflar paylaşarak yanıt verdi. İmamoğlu, Twitter hesabında "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum" ifadelerine yer verdi.

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