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Ekrem İmamoğlu talimat verdi! İBB 16 nokta belirledi harekete geçiyorlar

Ekrem İmamoğlu talimat verdi! İBB 16 nokta belirledi harekete geçiyorlar

Kuvvetli sağanak yağmur sonrası İstanbul’da yaşanan su baskınları tartışma konusu olmuştu. Ekrem İmamoğlu’nun “Bu sorun bir daha yaşanmasın” talimatının ardından kalıcı çözüm için harekete geçen İBB, 16 kritik nokta belirleyerek 437 milyon TL'lik yatırımla eylem planı hazırladı.

İmamoğlu su baskınlarından etkilenen yerleri gezdi, esnafın sıkıntılarını dinledi. İBB Genel Sekteri Yavuz Erkut ve diğer kurmayları ile sahada incelemelerde bulunan İmamoğlu, “İstanbul pansuman kaldırmaz. Kalıcı tedbirlerin alınması konusunda kesin adımlar atmak zorundayız” diyerek sorunların tespiti ve çözüm üretilmesi için talimat verdi. Talimatla birlikte İBB ekipleri harekete geçti ve toplamda 437 milyon liraya mal olacak çalışmalar için eylem planını hazırladı.

107 su taşkını yaşanan nokta belirlendi

İBB ekipleri kısa sürede yaptıkları detaylı çalışma sonucunda; İstanbul il sınırlarındaki 107 su taşkını yaşanan noktayı tespit etti.

Avrupa yakasında 12, Anadolu yakasında da 4 nokta ‘kritik’ olarak belirlendi.

Bu noktalardan 14’ünde sorunlar kısa ve orta vadede İSKİ tarafından, diğer iki noktada ise, Karayolları Genel Müdürlüğü ile İBB tarafından orta vadede birlikte çözüme kavuşturulacak.

Detayalı eylem planı

Hazırlanan eylem planında her iş için detaylı planlar hazırlandı. Kritik 16 noktada yapılacak olan düzenlemelerde karşılaşılabilecek olası sorunlara da yer verildi. Özellikle, Üsküdar ve Tarihi Yarımada gibi bölgelerde SİT alanları, trafik yoğunluğu, mevcut tarihi yapılar, dar sokaklar, elektrik, doğalgaz vb. sistemlerin karmaşıklığı olası sorunlar arasında gösterildi. Ayrıca, tarihi bir kalıntıya rastlanılması durumunda inşaatların tamamen durduğunun altı çizildi. Böylesi durumlarda a Anıtlar Kurulu’nun inceleme sürecinin beklendiği, projeye ancak yeni güzergâh belirlenerek devam edilebildiği bilgisi paylaşıldı.

İşte o yerler ve yapılacak işler

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