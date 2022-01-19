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Ekrem İmamoğlu suya zam için İSKİ'yi olağanüstü toplantıya çağırdı zam kararı çıkmazsa bunu yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekrem İmamoğlu suya zam için İSKİ'yi olağanüstü toplantıya çağırdı zam kararı çıkmazsa bunu yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, su fiyatlarını artırmak için olağanüstü İSKİ Genel Kurulu’nu toplayacaklarını belirterek, genel kuruldan zam kararı çıkmaması halinde hukuk yoluna gideceklerini ifade etti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ile birlikte Unkapanı Yağmursuyu Tüneli inşaat çalışmalarını inceledi.

İmamoğlu, çapı 3,4 metre olan 1,5 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu tünelinin tamamlanması ile Likos Deresi havzasındaki Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Fatih ilçeleri ile Vatan Caddesi, Aksaray Meydanı, Unkapanı Alt Geçidi ve Namık Kemal Caddesi'nde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarına kalıcı çözüm bulunacağını söyledi.

İSKİ'nin elektrik tüketim bedelinin son bir yılda 1 milyar 300 milyon liradan 2 milyar 700 milyon liraya çıktığını dile getiren İmamoğlu, buna karşın İBB Meclisi tarafından su fiyatlarına zam değil, indirim yapıldığını belirtti.

Su fiyatlarının artırılması için olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacaklarını belirten İmamoğlu, "Bu konuda ilgili grup başkanvekilleriyle acil bir siyasi görüşme talep ettim. Eğer bu konuya olağanüstü genel kurulda çare bulunmazsa hukuk önünde hakkımızı arayacağız" dedi.

İmamoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu hattının kesin projesinin kendilerine teslim edilmediği yönündeki açıklaması sorulan İmamoğlu, "7 Eylül 2021'de yapılan bizden talep edilen ek belgeler, tasarımlar vardı. Bütün revizyonlarıyla bunları 3 Kasım 2021 tarihli yazımızla gönderdik. Bu istenilenler arasında son talep edilen yok bu arada. Bizim şu anda kesin projelerimiz var. Bunları da hemen 10-15 gün içerisinde teslim edebiliriz. Biz bir an önce ihaleye çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Konya'da yürütülen bir projenin de avan proje halinde iken onay aldığını savunan İmamoğlu, "Ben arkadaşlarıma söyleyeceğim. Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlere yazsınlar bunları: ‘Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar." ifadelerini kullandı.

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