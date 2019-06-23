Ekrem İmamoğlu seçimi kazanınca hangi ünlü neler söyledi?
Tekrarlanan İSTANBUL seçimini Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir farkla kazanmasının ardından çok sayıda ünlü isim de bu duruma sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarla tepki verdiler. Özellikle yakın dönemde yaptığı paylaşımlarla Türkiye’nin sıcak gündemiyle yakından ilgilenen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu twiti dikkat çekti. İşte ünlü isimlerin İstanbul seçimlerine ilişkin yaptıkları o paylaşımlar
İşte Athena Gökhan'ın Türk bayrağıyla birlikte attığı twiti
BİZLER Adil ,Dürüst, Çalışkan ,İleri görüşlü,Her görüşe ve inanca saygı duyan ,Kucaklayan,Eşitliğe inanan,Hak Hukuk Adalet gözeten,şefkatli ,Sevgi ve Umut dolu, 7 den 70 e Türkiye Cumhuriyeti Gençleriyiz! Vatan Güneşi ilelebet Daim ola !
Şahan Gökbakar
İstanbul seçimlerini yakından takip eden ünlülerden biri olan Şahan Gökbakar, 23 Haziran paylaşımını Instagram’dan “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir…” notuyla yaptı.
Elçin Sangu
Adres değişikliği polemiğiyle gündeme gelen oyuncuda İmamoğlu'nun zaferini kutlayanlar arasındaydı
Gonca Vuslateri de bir fotoğraf paylaşarak şu yorumu yaptı:
İstanbul Büyükşehir Belediye Baskani Sayin @ekrem_imamoglu ve calisma arkadaslarini tebrik ediyorum. Yeni bir donem Istanbul’a sans getirsin.. ( bu fotoğrafı kim çekti bilmiyorum ama kendisini tebrik ediyorum