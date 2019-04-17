Ekrem İmamoğlu mazbatayı alıyor canlı yayınla izleyin

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan hemen sonra İBB'ye gidip devir teslim törenine katılacak.

31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını alıyor. İstanbul İl Seçim Kurulu İmamoğlu'nu Maltepe tutanaklarının tesliminden hemen sonra mazbata için davet etti.

İmamoğlu mazbatayı almaya geliyor

İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu saat 16.00'da İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İmamoğlu eşiyle birlikte İl Seçim Kurulu'na gelirken böyle görüntülendi

Şu an Ekrem İmamoğlu'nun gelmesi bekleniyor. Yukardaki playerden canlı izleyebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 13 bin 720 oy farkıyla kazandı. İmamoğlu'nun saat 18:30'da da görevi devralması bekleniyor...

İŞTE ARADAKİ SON FARK Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 169 bin 765

Binali Yıldırım: 4 milyon 156 bin 036

Fark: 13 bin 729.

Mazbatanın fotoğrafı

İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası yazıldı ve hazır.



İmamoğlu'nun mazbata pozu

Herkesin merak ettiği nokta YSK'nın mazbatayı verip vermeyeceğiydi. Zira dün AK Parti seçimlerin iptali ile birlikte mazbatanın verilmesinin ertelenmesini de istemişti. Saat 15.45'te CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu ile olan bir paylaşım yaptı ve 'mazbatayı bekliyoruz' diye yazarak mazbatanın verileceğini duyurdu.

CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndanda mazbata için şu paylaşım geldi:

Mazbatamızı alıyoruz... — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 17 Nisan 2019

YSK'dan flaş haber

YSK'dan mazbata dışında bir son dakika haber daha geldi. AK Parti'nin Maltepe'de birleştirme tutanakları için İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı yaptığı itiraz reddedildi. AK Parti, Maltepe’de ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK’ya iptal başvurusunda bulunmuştu.



