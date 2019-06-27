Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! Saraçhane'de canlı devir teslim töreni

SARAÇHANE bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'nun devir teslim törenine sahne oluyor. Saat 18.30'daki törene tüm İstanbullular davet edildi. Tören canlı olarak yayınlanacak.

23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde yüzde 54.21 oyla ile seçilen Ekrem İmamoğlu bugün göreve başlıyor.

İmamoğlu, saat 17.30'da İl Seçim Kuruluna gitti. Yanında eşi Dilek İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu da vardı. Bazı partililer de mazbata teslimine eşlik etti.

Saraçhane'de tören var

Mazbatasını teslim alan Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki belediye binasına geçecek. Buradaki devir teslim töreni saat 18.30'da yapılacak.

İBB'de mesai değişikliği

İmamoğlu'nun devir teslim töreni dolayısıyla İBB personelinin mesaisi değiştirildi. Bugün çalışanlar saat 14.30'dan itibaren izinli sayıldı. Servis araç yoğunluğu sebebiyle trafik sorunu yaşanmasın diye bu karar alındı.