Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı! Eşi Dilek İmamoğlu'nun mücevherleri

İmamoğlu'nun şirketi ve borçları

Kendisine ait bir gayrimenkul şirketi bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, babasının kurduğu aile şirketinde de yüzde 60 hissesi bulunuyor. İmamoğlu'nun 140 bin euro Hüseyin Tütüncü isimli bir şahsa borcu görünüyor. Babası Hasan İmamoğlu'na da 1 milyon 913 bin lira borcu var.

İmamoğlu'nun silahı





Nakit parası ne kadar?

İmamoğlu'nun Ziraat Bankası'nda nakit 979 bin lirası var. Garanti Bankası'nda ise 418 bin 869 lirası bulunuyor.