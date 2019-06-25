Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı! Eşi Dilek İmamoğlu'nun mücevherleri
23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, basın bürosu aracılığıyla kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı.
İBB seçimini büyük bir zaferle önde bitiren Ekrem İmamoğlu, rakibi AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile katıldığı FOX TV'deki ortak canlı yayında kendisine ve ailesine ait malvarlığını açıklayacağını söylemişti. Bugün basın biriminden Ekrem İmamoğlu ile birlikte eşi Dilek İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı listesi geldi.
Mal varlığı listesinde Ekrem İmamoğlu'nun üzerine kayıtlı olan silah dikkat çekerken, eşinin ise mücevherleri öne çıktı. Trabzonlu olan Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı listesinde sigsauer marka bir silah 8 bin lira değerinde. Dilek İmamoğlu'nun toplam 841 bin lira değerinde mücevheri bulunuyor.
Ekrem İmamoğlu'nın toplam mal varlığı 4 milyon 682 bin lira değerinde. Eşi Dilek İmamoğlu'nun serveti ise toplam 2 milyon 915 bin lira.
İmamoğlu'nun şirketi ve borçları
Kendisine ait bir gayrimenkul şirketi bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, babasının kurduğu aile şirketinde de yüzde 60 hissesi bulunuyor. İmamoğlu'nun 140 bin euro Hüseyin Tütüncü isimli bir şahsa borcu görünüyor. Babası Hasan İmamoğlu'na da 1 milyon 913 bin lira borcu var.
İmamoğlu'nun silahı
Nakit parası ne kadar?
İmamoğlu'nun Ziraat Bankası'nda nakit 979 bin lirası var. Garanti Bankası'nda ise 418 bin 869 lirası bulunuyor.