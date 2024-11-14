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Ekrem İmamoğlu'ndan 'konser ödemesi' resti! "Görevi bırakırım..."

Ekrem İmamoğlu'ndan 'konser ödemesi' resti! "Görevi bırakırım..."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konserler için ödenen ücretler dolayısıyla ABB ve İBB'ye yönelik başlatılan incelemeler hakkında konuştu. Gelişmeleri 'itibar suikastı' olarak nitelendiren İmamoğlu, "Verileri açıklayın, görevi bırakırım" ifadeleriyle resti çekti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar hakkında konuştu. Ekrem İmamoğlu kendisine ve Mansur Yavaş'a yönelik son günlerde itibar suikastı düzenlendiğini söyledi. Mansur Yavaş ve kendisinin itibar suikastlarını 'gülerek' izlediklerini belirten İmamoğlu, "Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Biliyorum neye kızdıklarını, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor. Bizim gibi mutlu olmuyorlar. Bu operasyon keşke bir denetleme olsa, ama bu medya üzerinden, yargı üzerinden yapılıyor. Bu literatüre geçmiştir ve inşallah bir daha ülke gündemine gelmeyecek şekilde yaşanan bir yargı tacizidir. Emir ve talimatla yapıldığı nettir.

Öyle 'ey' diyerek güçlü olunmaz.

Bu sözde yolsuzluğu ortaya çıkarmaya çalışan hükümetin itibarına bakalım bir de. Böyle ayırmacılık, kayırmacılık nasıl olur? Böyle yönetim olur mu? İnsanını yaşat ki devlet yaşasın. Yenidoğan bebeğe onun çalıştığı sürece hayatını kazanabileceği bilincini ver. Öyle 'ey' diyerek güçlü olunmaz. Devlet güçlü kuvvetlidir ama bunu vatandaşına göstermez. Oy vermeyene 'bertaraf' demez

 5 yıla eşitse eğer görevi bırakacağım

Bizi ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerinizi ne kadar denetlediniz? Geçtiğimiz 10 seneyi de katın, verileri açıklayın, bizim denetlendiğimiz 5 yıla eşitse eğer görevi bırakacağım"

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