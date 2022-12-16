Ekrem İmamoğlu kararını veren hakim Mehdi Komşul için Halk TV'den olay yaratan taciz iddiası

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ahmak davası'nda kararı veren hakim gündemde. Halk TV İmamoğlu davasının hakimi Mehdi Komşul için şoke eden bir iddiada bulundu. Halk TV'nin haberine göre Mehdi Komşul hakkında hakkında 2015 yılında HSYK tarafından cinsel taciz suçundan soruşturma yapıldı.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'ahmak davası' kadar hakimi de gündemde. İmamoğlu davasına bakan hakim Mehdi Komşul, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş ve siyasi yasak getirmişti. Karara tepkiler devam ederken davanın hakimi Mehdi Komşul hakkında Halk TV'den olay yaratan bir iddia geldi. Halk TV'nin haberine göre Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında cinsel taciz suçundan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) soruşturma yürütüldü.

Mahkeme katibi ve yazı işleri müdürünü taciz

Halk TV haberinde Mehdi o dönemde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim olarak görev yapan Mehdi Komşul’un mahkemenin yazı işlerini müdürünü ve katibini taciz ettiği iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine HSYK tarafından soruşturma geçirdi. Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bazı çalışanlar, Mehdi Komşul’un duruşma salonunda karar yazdırırken kürsünün altından uygunsuz hareketler yaptığını iddia etti.

Yakınlaşmak için Kur'an hediye etti

Hakim Mehdi Komşul’un yazı işleri müdürü ve katibiyle yakınlaşmak için onlara Kuran hediye ettiği de soruşturma sürecine yansıdı. Ancak söz konusu soruşturma, “delil yetersizliği” gerekçesiyle 30 Haziran 2015 tarihinde işlemden kaldırıldı.

Hakim Komşul mesajlara dönmedi

Yargı içerisinde üst düzey bir görevli halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’a yaptığı açıklamada, “O dönem etkin bir soruşturma yürütülmedi. Kurul bu hakimi korudu” dedi. Telefonla aradığımız hakim Komşul soru sormak için yapılan aramaya ve atılan mesaja, okumasına rağmen dönüş yapmadı.