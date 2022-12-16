Ekrem İmamoğlu kararını veren hakim cinsel taciz soruşturması geçirmiş! Kur'an hediye etmiş

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kesinleşmesi halinde siyasi yasak getirecek 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası veren hakim Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında HSYK tarafından cinsel taciz suçundan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi. Karara tepkiler devam ederken davanın hakimi Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında cinsel taciz suçundan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Mahkeme katibi ve yazı işleri müdürünü taciz

O dönemde de İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim olarak görev yapan Mehdi Komşul’un mahkemesinin yazı işlerini müdürünü ve katibini taciz ettiği iddiası üzerine HSYK tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bazı çalışanlar, Komşul’un duruşma salonunda karar yazdırırken kürsünün altından uygunsuz hareketler yaptığını iddia etti.

Yakınlaşmak için Kur'an hediye etti

Ayrıca hakim Komşul’un yazı işleri müdürü ve katibiyle yakınlaşmak için onlara Kuran hediye ettiği de soruşturma sürecine yansıdı. Ancak söz konusu soruşturma, “delil yetersizliği” gerekçesiyle 30 Haziran 2015 tarihinde işlemden kaldırıldı.

Hakim Komşul mesajlara dönmedi

Yargı içerisinde üst düzey bir görevli halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’a yaptığı açıklamada, “O dönem etkin bir soruşturma yürütülmedi. Kurul bu hakimi korudu” dedi. Telefonla aradığımız hakim Komşul soru sormak için yapılan aramaya ve atılan mesaja, okumasına rağmen dönüş yapmadı.