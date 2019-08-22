Ekrem İmamoğlu işten çıkarılan çalışanların iddialarını yanıtladı!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Hasanpaşa'daki yeni Salı Pazarı, restorasyonu süren Gazhane Binaları ve Kurbağalıdere'de incelemelerde bulundu. İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, Medya AŞ'de haksız yere işten çıkarıldıkları iddiasıyla eylem yapan çalışanlarla ilgili, "İddiaları o yönde olabilir. Arkadaşlarımızın tespitleri ve çalışmalarının prensipleri var. İş disiplini, disipline uymama veya işe gelmeme gibi bir karakteri varsa çalışanların ona göre uygulama yapıyorlar şeklinde konuştu.
Öte yandan, özellikle seçim dönemlerinde işe alımlarla ilgili araştırmaları sürüyor. Çünkü çok adil olmadığını düşündüğümüz bir dönem. Bu süreçler çok adil işe alınma dönemleri değil. Arkadaşlarımın elbette ki büyükşehir çalışanları üzerinde bir araştırması var ve ona göre de işlem uyguluyorlar. Asla kişisel tavır veya davranış değildir. Herkesin bir prensibi var. Uygun olmadığını düşünen varsa tabi ki hukuki yollar açıktır" dedi.
Babalık aile vazifesi gerekli ama şu anda en önemlisi İstanbul vazifesi
İstanbul'daki yağış nedeniyle su baskınlarının yaşanması sonucu tatili yarıda bırakıp İstanbul'a gelip, sonra tekrar tatile gitmesiyle ilgili eleştirilerin sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu, “İstanbul halkı bilsin ki en üst seviyede eforla sürece hakimiz ve çalışıyoruz. Birilerinin anladığı anlamda bir yönetim anlayışıyla biz göreve gelmedik. Tek kişinin her konuya karar vereceği, talimatla süreceği yöneteceği anlayışla göreve gelmedik dedi.
İmamoğlu, bir çok takım arkadaşım görevinin başında, binlerce takım arkadaşım olacak ve bütüncül akılla bu kenti yöneteceğiz. Son gidişim ise evlatlarım son günlerindeydi zaten birini alıp geri dönmem gerekiyordu. Alıp geri döndüm. Bu da babalık vazifesi. Bunların hepsi gerekli, babalık vazifesi, aile vazifesi gerekli ama en önemli şu anda İstanbul vazifesi" ifadelerini kullandı.