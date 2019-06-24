Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimini kazandı Hasan Kaçan CHP'ye laf soktu

İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Açılan sandık sayısı yüzde 99,37. Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın desteklediği CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı oldu.