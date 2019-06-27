Ekrem İmamoğlu: İsraf bitecek, tasarruf başlayacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında görevi devraldıktan sonra coşkulu kalabalığa hitap ettiği konuşmasında, seçim sloganlarına atıfta bulunarak ''herşey çok güzel oldu'' dedi. İmamoğlu, "İstanbul'da israf bitecek, tasarruf başlayacak'' diyerek İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana paylaştıracağına vurgu yaptı.

Liyakatla çalışanların başının üstünde olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Ama başka öncelikleri olan varsa, iş hukukuna, iş ahlakına göre davranmıyorsa benim onlarla işim olmaz." dedi. İmamoğlu ayrıca, partizanlığı da bu binalardan söküp atacaklarını kaydetti.

23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan binlerce vatandaşa bir teşekkür konuşması yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İyi ki bu milletin birer ferdiyiz. İstanbul'da yaşamanın bu milletin bir ferdi olmanın, cumhuriyete ve demokrasiye inanmanın büyük bir keyfi içerisindeyim. Sizlerle kucaklaşmanın, omuz omuza olabilmenin keyfini yaşıyorum.

İstanbul'a hayırlı olsun

Bugün demokrasi bayramı. Bugün İstanbul'un bayramı. Hep birlikte çok güzel işler başaracağımızın müjdecisi bir gün. İstanbul'a hayırlı olsun.

Milletin iradesini hiçbir güç geri çeviremez

31 Mart gecesi birileri saati durdurmak istedi ancak durdurmak istedikleri saati 23 Haziran'da millet çalıştırdı. Saatleri durdurarak zamanın akışının önleyemezsiniz. Milletin iradesini hiçbir güç geri çeviremez. Milletin iradesini hiç kimse yok sayamaz.

Millet demokrasiye sıkıntı vermek isteyen bir avuç insana öyle bir ders verdi ki "Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi" dedi. İstanbul bu millete büyük bir özgüven kazandırdı. İstanbul dedi ki "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Demokrasiyi hiçe sayanları milletçe yok saydık

İstanbul 23 Haziran'da demokrasiye olan bağlılığını tescil etti. Türkiye damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır. Bu şehrin ayrım yapmaksızın 16 milyon insanına teşekkür ediyorum. Hep beraber demokrasiye verilen zararı tamir ettik, demokrasiyi hiçe sayanları milletçe yok saydık. Yok hükmündedir o bir avuç insan. 16 milyon insanımıza eşit olduğumuzu gösterdik. Bize destek veren bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum.

Bütün İstanbul'u gönüllü olmaya davet ediyorum

İstanbul gönüllülüğü sadece seçimle kalmayacak. Bütün İstanbul'u gönüllü olmaya davet ediyorum. Türkiye'nin iş insanlarına, emekçilerine kısacası o büyük kalpleriyle İstanbul'un çocuklarına teşekkür ediyorum. Enerjisiyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan İstanbul'un gençlerine teşekkür ediyorum. Toplumun vicdanı İstanbul'un kadınlara teşekkür ediyorum. Bu şehrin insanlarına teşekkür ediyorum.

İstanbul'da israf bitecek, tasarruf başlayacak. Gönül adaleti başlayacak. Eşit bir şekilde İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana paylaştıracağım. Kendimi bu şehrin insanlarına, çocuklarına, gençlerine adayacağım ve sizler için gece gündüz çalışmaya söz veriyorum. Artık zaman kaybetme vaktimiz bitti.

Birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız

Birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. İş insanlarına sesleniyorum. İlk etapta kreş kampanyamız olmak üzere ve sosyal anlamda bir çok projemize destek olmanızı bekliyorum. İstanbul'daki her kesimi seferberliğe davet ediyorum.

Bugün itibariyle trafikte korna çalmayacağız. Yolda giderken arabadan, camdan dışarıya çöp atmayacağız. Yere çöp atmayacağız, atanları uyaracağız. İstanbul'u hep birlikte temiz tutacağız. Uygar bir şehir olacağız. Biz bu şehrin her anını sizinle paylaşacağız. Şeffaf, katılımcı bir İstanbul olacağız.

Ekremi İmamoğlu konuşmasını, "Her şey çok güzel oldu" sözleriyle tamamladı.