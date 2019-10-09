POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu ile videosu dillerde: Tevfik Göksu ile 'elektrik' muhabbet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler belediyesine bağlı bir yeşil alanı tanıtan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya "Meclise gelmeden burada biraz yürü de öyle gel" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlçe belediyeleri ile ortak masa toplantıları kapsamında bugün Esenler Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında İmamoğlu ile İBB Meclisi’ndeki atışmaları nedeniyle sık sık gündem Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Esenler Belediyesi sınırlarında yer alan bir yeşil alan hakkında bilgi veren Göksu, “Bizim burada 2 bin 200 metre yürüyüş parkurumuz var, piknik alanımız var. Ayakkabısız girilen parkımız var. Ayakkabınızı çıkarıp girebiliyorsunuz. Çimde, çakılda, ağaç kabuğunda, çamurda yürüyebiliyorsunuz.” diye konuştu.

Göksu’nun bu sözleri üzerine araya giren İmamoğlu, “Vücuttaki elektriği atmak için değil mi? Meclis’e gelmeden burada biraz yürü de öyle gel” dedi. İmamoğlu’nun bu sözlerine başta Göksu olmak üzere çevrede bulunanlar kahkahalarla karşılık verdi.

AKP Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 31 Mart'taki yerel seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazanması üzerine hakkında ‘Pontus’ imasında bulunmuş, “Ne diyor Yunan medyası İstanbul’u Yunan kazandı. Bir dakika ya! Bu arkadaş nereli? CHP’nin adayı nereli? Hesap büyük olay büyük” demişti.

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