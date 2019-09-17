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Ekrem İmamoğlu ile görüşen Berger: İstanbul'da 2 milyar euro'luk ek masraf var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Trafik sıkışıklığı çok büyük maliyeti olan bir durum. Sadece İstanbul'da 2 milyar euro'luk ek masraf var. Bu çok yüksek bir rakam." diye konuştu.

Berger, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fethi Paşa Korusu’nda bir araya geldi. Berger, ilk toplantı için böyle güzel bir yerin seçilmiş olmasından dolayı İmamoğlu’na teşekkür etti ve başkanlığını kutladı.

"İş birliği yapabileceğimiz çok fazla alan var"

İstanbul’un birçok Avrupa ülkesinden daha büyük olduğunu kaydeden Berger, şöyle konuştu: Dolayısıyla Belediye Başkanlığı seçimlerinden dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda bu makamların sizin üzerinize eklediği farklı, ağır bir yük var. Dolayısıyla büyükşehirlerde özellikle vatandaşlarla doğrudan irtibatta olmak çözüm oluşturur. Problemleri çözmek için ‘bunları en yakın nasıl başarabiliriz’ anlayışından da ziyade problemlerin ne olduğunu anlayan insanlarla çalışmak çok önemli bizim için. Bu bağlamda ülkenin birçok yerinde yakın ilişkiler kuruyoruz. Tabii ulaşım gibi büyük sorunlar var. Fakat son zamanlarda bu sorunların arasına mülteci sorunları da eklendi. Dolayısıyla iş birliği yapabileceğimiz çok fazla alan var.

"İstanbul’da 2 milyar euro’luk ek masraf var"

Ulaşım imkanlarının geliştirilmesinin ekonomi açısından da büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Berger, “Aynı zamanda trafik sıkışıklığı çok büyük maliyeti olan bir durum. Sadece İstanbul’da 2 milyar euro’luk ek masraf var. Bu çok yüksek bir rakam. Bu sadece İstanbul’da değil dünya çapında karşılaşılan bir durum” şeklinde konuştu.

"AB-Türkiye ilişkileri çok önemli"

İmamoğlu ise şöyle konuştu:

Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri özellikle Türkiye’mizin şehirleri açısından da hele hele iki kıtanın buluştuğu İstanbul bakışı ile çok önemli. Şehirleri çok önemsiyoruz ve bu noktada bütünüyle tüm düşüncelerimizin gerçekleşeceği başlangıç noktası kentlerdir, yerel yönetimlerdir. Bu yeni dönemde tümüyle bu düşüncelerimizi ve ortaya koyacağımız politikalarımızı özellikle AB ile beraber kuracağımız sağlıklı masalarda geliştirmek, üretme iş birliği yapmak konusunda çok hassas ve itinalı, aynı zamanda çok hızlı davranan bir yönetim olacağımızı sizlerin bilmesini isterim. Bu bir başlangıç ama çok değerli ve güzel iş birlikleri içinde önemli bir gün olarak kabul ediyorum.

AB’nin ön gördüğü bazı standartların kendileri için de çok değerli ve geçerli olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Tümüyle bu ortamda eş güdümlü bir şekilde standartlara erişmek, insani açıdan erişmek, çevre düzeni açısından erişmek insan hayatını kolaylaştırıcı düzenlemeleri yapabilmek bizim için çok önemli. İstanbul’un gerçekten sokağa çıkıp kime sorsanız öncelikli konusu ulaşım. Hem insanı önceleyen hem sağlığı önceleyen, hem insanları daha fazla ulaşım konusunda yaşamını kolaylaştıran öncü işlere imza atmak istiyoruz.

Büyükelçinin eşi aslen Trabzonlu!

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger eşi Marilena Georgiadis Berger aslen Trabzonlu çıktı. Marilena Georgiadis, babasının Samsun’dan göç ettiğini söyleyerek, "Büyük babam 1888’de Trabzon’dan Samsun'a göç etmiş. Babam da Samsun’da doğmuş” demişti.

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