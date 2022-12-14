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Ekrem İmamoğlu için Almanya programını iptal eden Kılıçdaroğlu İstanbul'da!

Ekrem İmamoğlu için Almanya programını iptal eden Kılıçdaroğlu İstanbul'da!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararıyla ilgili bir son dakika gelişmesi daha... Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi ve siyasi yasak getirildi. Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal etti ve uçakla İstanbul'a döndü. Kılıçdaroğlu’nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da karşıladı.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili davada karar saat 17.55'de açıklandı. Son dakika haberine göre Ekrem İmamoğlu'na hem hapis hem de siyasi yasak getirildi. Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası 2 yıl 7 ay 15 gün olarak belirlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a döndü!

Sabah 08.35'te tarifeli uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'ahmak' davasında karar açıklanınca tüm programını iptal etti ve İstanbul'a döndü. Atatürk Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu’nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.

Kemal Kılıçdaroğlu karar açıklanmadan hemen önce ise Twitter hesabı üzerinden hakimlere gözdağı verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu davasıyla ilgili son paylaşımı...

- Ekrem Başkan ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim daha önce "Bu sözlerin muhatabının kim olduğu belli. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli" demişti.

- Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar Saray talimatının ve kumpasın bir itirafı olacaktır.

- Saray'ı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin... Bu halk kisesiz değildir. Aklınızı başınıza alın...

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