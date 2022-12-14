Ekrem İmamoğlu herkesi saat 16:00'da Saraçhane'ye çağırdı! 'Ahmak' davasında karar açıklanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak istenen 'ahmak' davasında mahkeme karar için durumaya saat 16:00'ya kadar ara verdi. Ekrem İmamoğlu'ndan flaş çağrı geldi: Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcının hakkında siyasi yasak ve hapis talep ettiği davaya karar için saat 16000'ya kadar ara verilmesinin ardından sosyal medyadan çağrı yaptı. İmamoğlu, "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" paylaşımını yaptı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum." ifadesini kullandı.