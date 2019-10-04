Ekrem İmamoğlu hemşerileriyle buluştu! Trabzon’un evladı olarak...

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ben, burada değerli protokolün başlatacağı etkinliklerin ve onları İstanbul’da misafir etmenin elbette ki başka bir boyutunu yaşıyorum. Çünkü ben, Trabzon doğumluyum, protokole hatırlatayım; ama diğerleri biliyor zaten. Trabzon’da doğduğum, Trabzon’da liseyi bitirdim, Trabzon’un güzel bir evladı olarak onlara layık olmaya çalışıyorum İstanbul’da.”