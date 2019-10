Ekrem İmamoğlu hemşerileriyle buluştu! Benim için onurdur

Her ortamda mücadelesini ortaya koymuştur

"Halkı, her zaman olduğu gibi istiklal mücadelesinde de gözünü sakınmadan canını feda etmiş ve her ortamda mücadelesini ortaya koymuştur. O bakımdan Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıktığında, her zaman ön saflarda Trabzon ruhunu hissettiğini dile getirmiştir. Dolayısıyla kentin bu anlamda yoğun ve değerli anılan karakteri söz konusudur"