Ekrem İmamoğlu hakkında yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.
YOLSUZLUK DAVASI
Yolsuzluk davasında tutuklu bulunan diğer sanıkların da tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Ayrıntılar geliyor...