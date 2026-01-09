BIST 12.201
DOLAR 43,14
EURO 50,24
ALTIN 6.251,86
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu hakkında yeni karar

Ekrem İmamoğlu hakkında yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

YOLSUZLUK DAVASI

Yolsuzluk davasında tutuklu bulunan diğer sanıkların da tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan’dan SDG’ye mutabakat uyarısı
Hakan Fidan’dan SDG’ye mutabakat uyarısı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Suriye açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Suriye açıklaması
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklamaya sevk edildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklamaya sevk edildi
İran'ın başkenti Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı
İran'ın başkenti Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı
Bakan Şimşek'ten net mesajlar: Dezenflasyonla fırsat penceresi çıkacak
Bakan Şimşek'ten net mesajlar: Dezenflasyonla fırsat penceresi çıkacak
Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'a geldi
Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'a geldi
İsrail ordusu, Batı Şeria'da el koyduğu Filistinli ailelerin evlerini askeri karargahlara çevirdi
İsrail ordusu, Batı Şeria'da el koyduğu Filistinli ailelerin evlerini askeri karargahlara çevirdi
Suriye ordusundan Halep'teki o mahalle için koridor açma kararı
Suriye ordusundan Halep'teki o mahalle için koridor açma kararı
TFF'den Süper Kupa kararı! Galatasaray-Fenerbahçe finalinin saati değişti
TFF'den Süper Kupa kararı! Galatasaray-Fenerbahçe finalinin saati değişti
CHP'li Karasu, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen rakama tepki gösterdi
CHP'li Karasu, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen rakama tepki gösterdi
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'na katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'na katıldı
AKOM'dan İstanbul için fırtına, sağanak ve kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için fırtına, sağanak ve kar uyarısı