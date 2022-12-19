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Ekrem İmamoğlu görevden alınacak mı? / CANLI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından en çok merak edilen sorular arasında Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp alınmayacağı bulunuyor. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konu ile ilgili YouTube hesabından canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.

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YSK üyelerini hakaret etmesi sebebiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp alınmayacağı son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla alakalı canlı yayında "Kanunlar da açık, benim görevden alma yetkim yok. Açığa alma yetkim var" demişti.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube hesabından canlı yayında bu konuyu değerlendiriyor.

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